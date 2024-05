The Elder Scrolls Online: Bethesda spiega come si espande la mitologia di Tamriel

Il più grande punto di forza del progetto è sempre stato l'universo accuratamente apparecchiato da Bethesda Softworks nella forma di Tamriel, massa di terre emerse nelle quali si snodano ormai millenni di vicissitudini e diversi piani dimensionali: non esiste, al momento, un altro ramo del franchise capace di racchiudere al suo interno una simile mole di storie. Per questa ragione, in occasione del decimo anniversario di The Elder Scrolls Online, ci siamo confrontati con i custodi di quell'enciclopedia narrativa: abbiamo intervistato Michael Zenke e Bill Slavicsek di Zenimax Online Studios , ovvero il "custode della lore" di The Elder Scrolls e il capo del reparto di scrittura del MMMORPG, per farci spiegare come funziona il loro lavoro.

The Elder Scrolls Online si prepara a vivere un momento fondamentale per la sua storia: dopo aver spento la decima candelina durante un evento dedicato agli appassionati, il MMORPG firmato Zenimax Online Studios sta per alzare il sipario sul nuovo capitolo Gold Road, rispolverando alcune delle care vecchie regioni di Oblivion e soprattutto portando sul palcoscenico una novità che a Tamriel non si vedeva da secoli: l'introduzione di un nuovo Principe Daedrico. In seguito ad anni di speculazioni riguardo l'effettiva resa e la diffusione del gioco, il direttore Matt Firor ha snocciolato diversi numeri nel corso delle celebrazioni, raccontando un progetto in piena salute, capace di radunare decine di milioni di utenti ogni mese e soprattutto di chiudere con un bilancio positivo ogni singola annata.

La lore canonica di The Elder Scrolls

Ithelia è il nuovo Principe Daedrico dimenticato di TESO: Gold Road

Con il prossimo capitolo Gold Road accade una cosa senza precedenti: fino a oggi TESO non aveva mai giocato con le fondamenta dell'universo di The Elder Scrolls, mentre adesso arriva Ithelia, un nuovo Principe Daedrico mai visto. Cos'è cambiato? Perché adesso?

Bill: Perché era una cosa bella da fare. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Bethesda per poterlo fare. E quando si arriva alla fine della storia, non voglio rovinare niente a nessuno, ma ci tengo a dire che l'abbiamo gestita in modo che abbia perfettamente senso il motivo per cui non sappiamo nulla di Ithelia nei giochi successivi di The Elder Scrolls. E abbiamo pensato che sarebbe stato molto interessante se avessimo scritto una storia che ruotasse attorno a un Principe Daedrico dimenticato e che colmasse un tassello mancante nel roster dei Principi Daedrici.

Michael: Ogni Principe Daedrico è un po' diverso, c'è n'è un'ampia gamma, da quelli più benigni e amichevoli, a quelli più malvagi come Molag Bal, quindi volevamo aggiungere qualcosa di inedito nel Pantheon. Dare la possibilità di conoscere un Principe Daedrico in un contesto più neutrale o amichevole, per aggiungere qualcosa di nuovo all'esperienza. Di solito quando si tratta di Principi Daedrici, li si affronta sempre da lontano, ti dicono cosa fare, minacciano di distruggerti, questa invece rappresenta un'esperienza nuova con la conoscenza di un Principe Daedrico che diventa il fulcro stesso del capitolo Gold Road.

Se tutto avrà senso alla luce dei capitoli successivi, non c'è il rischio che la novità venga cancellata con uno dei tanti espedienti di TES come le Antiche Pergamene? Non vi pesa il fatto che le vostre storie non potranno arrivare fino ai capitoli più moderni della saga?

Bill: Lavoriamo entro i confini della lore di The Elder Scrolls, ed è il motivo per cui abbiamo Michael nel suo ruolo di Loremaster, per aiutarci con la coerenza. Ma quei confini sono molto ampi e ci danno molto spazio per giocare, cerchiamo di raccontare il maggior numero di storie diverse possibile al loro interno. E quando possiamo aggiungere qualcosa di totalmente nuovo che non vada in conflitto con niente è una vittoria per tutti.

Michael: Il grande lusso che Bethesda ci ha concesso è il modo in cui ha costruito la narrazione dell'universo di The Elder Scrolls: le uniche cose veramente canoniche, quelle che si definiscono "hard canon", sono quelle che di fatto accadono di fronte al giocatore. Quindi in Skyrim quando vai ad affrontare Alduin in quel combattimento a Sovngarde, quella cosa è accaduta, è successa davvero, perché i giocatori l'hanno vista effettivamente accadere. Invece ogni volta che leggi un libro, ogni volta che ascolti un racconto, tutte le informazioni contenute anche nei testi storici funzionano esattamente come nel mondo reale, ed è una cosa bellissima. Significa che possono contenere informazioni vere, magari una verità parziale, esattamente come tutto quello che leggiamo, che ne so, del nostro diciassettesimo secolo. Non c'è nessuno del diciassettesimo secolo ancora in vita che possa testimoniare effettivamente cosa sia successo, quindi dobbiamo fidarci degli autori e dei documenti storici, che talvolta sono inaccurati, il che lascia grande margine di manovra in un universo fittizio. Il risultato è che possiamo raccontare cose nuove e interessanti senza sporcare le acque, senza forzature, perché è l'IP a funzionare in questo modo.

Bill: La vecchia regola del narratore inaffidabile.

L''espansione Gold Road sarà la più incisiva sulla lore generale di The Elder Scrolls

Nella serie TV di Fallout, Bethesda ha fissato delle limitazioni riguardo ciò di cui si poteva parlare. Succede la stessa cosa con The Elder Scrolls? Vi dicono: "Questo no, perché sarà nel prossimo gioco"?

Bill: Il nostro rapporto è molto positivo, si preoccupano di noi solamente ai livelli più alti della narrazione e mai per quanto riguarda i dettagli, restano sempre ai livelli più alti e quando gli proponiamo i nostri pitch capita che ci dicano di sì oppure semplicemente che ci diano dei suggerimenti. Dato che siamo sempre di corsa non abbiamo mai dei confronti veri e propri, diciamo che abbiamo delle discussioni fruttuose e produttive per ottenere un risultato che vada bene sia a noi che a loro.

Michael: Ormai facciamo da dieci anni ormai, giusto? Quindi c'è molta fiducia sul fatto che useremo la IP in maniera produttiva, e se anche ci fosse qualcosa su cui intervenire non ci è mai stato detto: "Non fate questo", ma più che altro: "Ehi, parlando di questa cosa ci è venuta in mente un'opportunità, che ne direste di fare così?". Si tratta quasi sempre di una risposta positiva e di una relazione collaborativa.

Negli ultimi dieci anni Zenimax Online Studios ha prodotto più narrativa a tema TES rispetto agli ultimi tre giochi canonici

E il rapporto tra voi com'è invece? Michael, il Loremaster, è una specie di guardia che dice: "Questa cosa non si può fare"? Come funziona?

Michael: Direi che vale esattamente ciò che ho appena detto riguardo a Bethesda e ZOS, è esattamente la stessa cosa, la lore di The Elder Scrolls è così aperta e flessibile e meravigliosa che non accade mai che... diciamo che io intervengo molto raramente, non sono il "poliziotto della lore", Bill conosce le cose quasi quanto me in termini di universo narrativo. Io non impersono un monitor che controlla tutto, mi limito a dire: "Ehi, questa è un'opportunità da approfondire, giusto?", oppure: "Ehi, mi piace quello che sta succedendo in questa narrazione, cosa ne dici se la rappresentassimo in questo modo...". Mi considerò un po' la classe di supporto, è come se fossi il Bardo del nostro party... Bill invece è il Tank, lui è in prima linea a far funzionare le cose, io sto nelle retrovie e dico: "Sì ragazzi! Continuate così!".

Bill: Sì, solo per chiarezza, anche se io gestisco la narrativa, siamo in dieci più me. Michael siede in cima alla piramide nel ruolo di Loremaster, e poi ci sono tutti gli altri scrittori che lavorano assieme a noi per sviluppare a fondo ogni storia e renderla più solida.

Michael: E per essere ancora più chiaro, io non sono una persona che genera idee, sono il tizio che dice: "Questa è una grande idea, cosa ne direste se la adattassimo a questo frangente della lore?". I content designer e gli scrittori lavorano a stretto contatto con i capi come Bill, Jeremy Sera e tutte le persone che producono il gioco vero e proprio, io sono lì giusto per assicurarmi che l'insieme sia allineato alla visione generale dell'universo di The Elder Scrolls, ma l'input non parte mai da me.

Bill: TESO è un gioco grande, non potremmo mai farcela senza ogni singolo membro del team. E negli ultimi dieci anni e poco più che abbiamo pubblicato contenuti, penso che abbiamo fatto abbastanza bene perché siamo probabilmente uno degli studi AAA più prolifici di tutti i tempi: abbiamo pubblicato l'equivalente di dieci giochi, buttandone fuori uno all'anno, ogni anno per dieci anni. E questo è un ruolino di marcia di cui andare piuttosto fieri.