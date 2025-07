iOS 26 in beta pubblica questa settimana: in arrivo anche i test per iPad, Mac e AirPods

Si tratterebbe della prima build accessibile a tutti per il nuovo sistema operativo mobile annunciato lo scorso giugno alla WWDC, e rappresenterebbe anche l'inizio della fase pubblica di testing per gli altri aggiornamenti software dell'ecosistema Apple.

La beta pubblica di iOS 26

Nel consueto appuntamento settimanale della sua newsletter Power On, Gurman ha dichiarato che tutti gli indizi puntano verso il debutto della beta pubblica di iOS 26 entro pochi giorni. Una previsione coerente con quanto affermato dallo stesso giornalista in un post pubblicato la settimana precedente, in cui si faceva riferimento alla data del 23 luglio come possibile giorno di uscita. La stessa Apple, d'altronde, aveva già annunciato ufficialmente che le versioni beta pubbliche sarebbero state disponibili a luglio, ma senza fornire un calendario preciso. Ora, con l'avvicinarsi della fine del mese, tutto lascia pensare che il rilascio sia imminente.

Un'immagine promozionale di iOS 26

Oltre a iOS 26, la casa di Cupertino dovrebbe pubblicare contestualmente anche le beta pubbliche di iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 e watchOS 26. Anche il software per HomePod riceverà la sua prima versione pubblica di test. Una novità assoluta riguarda gli AirPods: per la prima volta Apple prevede una beta pubblica anche per il firmware dei suoi auricolari wireless, espandendo ulteriormente l'accesso anticipato alle nuove funzionalità.

Diversa la situazione per visionOS 26, il sistema operativo dedicato ai visori Apple Vision Pro: secondo quanto riportato sul sito ufficiale dedicato ai programmi beta, al momento non è previsto il rilascio di una beta pubblica per questa piattaforma. Chiunque voglia partecipare ai test può iscriversi gratuitamente al programma Apple Beta Software Program, che consente di scaricare le versioni preliminari sui propri dispositivi. È importante ricordare che queste versioni possono presentare instabilità e bug, motivo per cui è consigliabile eseguire sempre un backup completo prima dell'installazione.

Tutte le versioni software sono già disponibili da tempo in formato beta per sviluppatori. Negli anni passati, per accedere a queste versioni era necessario un abbonamento da 99 dollari annui all'Apple Developer Program. Recentemente, Apple ha eliminato questo vincolo economico, permettendo l'accesso gratuito anche agli account sviluppatore standard, anche se la prassi ufficiale resta quella di attendere la beta pubblica per l'uso non professionale.

E voi siete curiosi di provare iOS 26? E che cosa ne pensate di quanto visto finora?