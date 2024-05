Windows 11: Microsoft introduce una pubblicità di Game Pass nelle Impostazioni

Microsoft sta sempre di più puntando verso le pubblicità interne al sistema operativo del computer. Dopo l'introduzione (per gli Insider) delle pubblicità nel menù Start, ora è il momento di una pubblicità di Xbox Game Pass nel menù delle Impostazioni di Windows 11.

Si tratta di una mossa comprensibile, visto che è un servizio interno di Microsoft che la compagni sta cercando di far crescere (sebbene sembri che il numero di iscritti non stia aumentando, esattamente come per PS Plus), ma siamo anche certi che molti utenti non apprezzeranno l'idea di vedere all'interno del sistema operativo delle pubblicità.

Xbox Game Pass, o per meglio dire PC Game Pass nel caso della versione computer, è un servizio disponibile su più piattaforme e permette di accedere a un ampio catalogo di giochi a un prezzo mensile. Questa pubblicità potrebbe servire per attirare videogiocatori che ancora non l'hanno provato, ma sarebbe inutile per coloro che invece non giocano: anche Microsoft ci ha pensato e ha infatti affermato che la segnalazione di Game Pass sarà visibile solo se l'utente gioca attivamente videogiochi su PC.