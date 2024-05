Xbox Game Pass e PlayStation Plus non crescono, il modello degli abbonamenti è in crisi?

Xbox Game Pass e PlayStation Plus a quanto pare non crescono: stando alle rilevazioni effettuate da Circana, ex NPD, la spesa per gli abbonamenti non-mobile è aumentata solo dell'1% rispetto al 2023, quando aveva fatto segnare solo un +2% rispetto al 2022.

Le sottoscrizioni sono dunque ferme da almeno due anni e nelle ultime ore molti addetti ai lavori sono tornati a mettere in dubbio la sostenibilità di questo modello; in particolare l'interpretazione all-inclusive del Game Pass, principale indiziato per la chiusura di Tango Gameworks, Arkane Austin, Alpha Dog Games e Roundhouse Games.

"La situazione è ancora in stallo", ha scritto l'analista Mat Piscatella. "A marzo 2024 la spesa per gli abbonamenti videoludici non-mobile è cresciuta solo dell'1% rispetto alle proiezioni di aprile 2023 che ho pubblicato lo scorso anno."

Queste ultime certificavano un aumento di solo il 2% fra aprile 2023 e aprile 2022 per le sottoscrizioni come PS Plus e Game Pass, dimostrando quanto fosse difficile trovare nuovi abbonati al di fuori della cerchia dei possessori delle console Sony e Microsoft.