Quando muori resta a me, il nuovo fumetto di Zerocalcare è in sconto su Amazon per il lancio

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Quando muori resta a me , il nuovo albo a fumetti di Zerocalcare. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 5%: si tratta di una piccola promozione per il lancio. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 24€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Di cosa parla Quando muori resta a me?

Tre pagine del volume

Quando muori resta a me racconta del passato del protagonista o per meglio dire delle sue origini. Zerocalcare raggiunge il paesino tra le Dolomiti da dove proviene la famiglia paterna ma non è un viaggio piacevole e non riesce a entrare maggiormente in contatto con "Genitore 2".

La trasferta permette anche a Zero di capire che la famiglia non è amata e anzi in alcuni casi è proprio odiata. Questo racconta ci riporta persino prima della Grande Guerra. La descrizione ufficiale recita: "Negli interstizi dei non detti, l'amore incrollabile di un padre per il suo unico figlio attraversa alcune delle pagine più buie della Storia del nostro Paese, silenziosamente coraggioso. Una storia in cui Zerocalcare si costringe a guardarsi allo specchio e non si fa sconti nel raccontare ciò che vede."

Quando muori resta a me è disponibile dal 7 maggio. Il volume in offerta è con copertina rigida. Attualmente è il più venduto nella categoria Narrativa a fumetti di Amazon Italia.

Poco sopra potete vedere tre pagine dell'albo, che mostrano la scena in cui il padre di Zero gli racconta del suo incontro con Merman e della epica lotta avvenuta tra i due a Rebibbia.