Stellar Blade e Harold Halibut sono i giochi del mese di aprile

Il mese appena trascorso ha portato con sé una notevole quantità di giochi, corrispondenti anche a una grande varietà di generi, produzioni, atmosfere e, in definitiva, esperienze che dimostrano ancora una volta la vivacità generale del mercato nonostante i problemi che persistono dietro le quinte. Questa diversità di scelta è ben sintetizzata anche dai risultati dei due sondaggi tenuti tra redazione e lettori, dai quali è emerso che Harold Halibut e Stellar Blade sono i giochi del mese di aprile, ovvero due titoli quanto più distanti possibile l'uno dall'altro in termini di stile, estetica e gameplay, ma è proprio questo il bello dell'offerta videoludica e delle novità emerse in queste settimane. I titoli maggiori che abbiamo preso in considerazione sono una decina e non rappresentano nemmeno la totalità dei giochi usciti nel corso del mese, ma già all'interno di questa selezione possiamo vedere che oltre la metà sono nuove proprietà intellettuali e solo una parte minore è rappresentata da seguiti o remake. Anche questo è un segno evidente della vivacità della produzione videoludica attuale, a conferma di un 2024 che si attesta su livelli davvero impressionanti in termini di cadenza e quantità di uscite, nonostante prosegua anche la crisi ormai generalizzata dell'industria. In questa occasione ci limitiamo a osservare gli aspetti positivi, facendo una panoramica su cosa è emerso nell'elezione dei giochi del mese.

La scelta della redazione Another Crab's Treasure: l'idea di un souls-like sottomarino ci è piaciuta molto In maniera forse un po' inaspettata, la votazione della redazione di Multiplayer.it si è concentrata su due titoli che potrebbero essere considerati minori rispetto ad altri usciti nel corso del mese: alla fine l'ha spuntata Harold Halibut, particolare avventura grafica narrativa caratterizzata da una grafica costruita a partire dalla tecnica dello stop motion. Il progetto è andato avanti a lungo ed è stato seguito con una certa attenzione, cosa che ha creato sicuramente un legame particolare con questo strano titolo, e il fatto che giunto a completamento questo abbia rispettato buona parte delle aspettativa ha giocato molto a suo favore. Sebbene imperfetto, il gioco di Slow Bros. è dotato di un fascino innegabile, presentandosi come qualcosa di veramente unico nel panorama videoludico odierno, e non è cosa da poco. L'avversario principale, ma che alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto, è stato Another Crab's Treasure, un nuovo souls-like in grado di rappresentare qualcosa di veramente diverso da quanto siamo soliti vedere in questo sotto-genere ormai imperante. Il mondo di Harold Halibut è un capolavoro di artigianato L'avventura del paguro guerriero è piaciuta davvero molto, tanto da renderlo un papabile gioco del mese, sconfitto solo all'ultimo da Harold Halibut. In terza posizione troviamo infine Stellar Blade, il gioco forse più in vista di questo aprile che, tuttavia, si è dovuto piegare di fronte all'originalità dei concorrenti indie. Resta un action di ottima fattura, ma forse senza quel guizzo che l'avrebbe reso memorabile rispetto alle altre esperienze più particolari viste in questi giorni.