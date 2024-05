The Witcher, l'attrice di Ciri chiede ai fan di essere gentili con il nuovo attore di Geralt

La serie TV di The Witcher di Netflix si appresta a registrare la quarta e quinta stagione, che chiuderanno la saga. L'apprezzamento da parte del pubblico è però stato in parte stemperato dal fatto che l'attore protagonista - Henry Cavill che interpreta Geralt di Rivia - ha lasciato la serie. Il suo posto sarà preso da Liam Hemsworth (già visto ad esempio in Hunger Games, nel ruolo di Gale). Ovviamente l'attore si trova in una posizione difficile e il pubblico non gli è mediamente favorevole. La sua collega Freya Allan - che interpreta Cirilla - spera però che gli spettatori siano cordiali con lui.

Parlando con Collider, Allan ha descritto la situazione come non "ideale" e ha dichiarato che i fan "possono essere molto aggressivi". Ha detto: "Non voglio parlare per [Hemsworth], ma da quello che ho capito, sento che vuole impegnarsi e metterci il cuore. Si è allenato [per il ruolo]; sono entusiasta di vedere cosa farà. Ed è un ragazzo così adorabile. Spero che la gente gli conceda un po' di tempo, capite?".

Allan ha commentato l'addio di Cavill e l'arrivo di Hemsworth, recentemente, e ancora una volta riconferma di avere solo parole positive sul nuovo Geralt. Ovviamente è difficile che una persona nella sua posizione dica qualcosa di negativo su un collega, ma in ogni caso è positivo che abbia cercato di rivolgersi direttamente al pubblico per migliorare la posizione di Hemsworth che, indubbiamente, non ha alcuna colpa per la situazione attuale.