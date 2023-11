The Witcher, Sapkowski si apre sul prossimo romanzo e svela come si colloca nella saga

"No, non è questo il mio piano ora", ha detto Sapkowski quando gli è stato chiesto se questo sarà collegato agli altri titoli di Witcher. "Questo nuovo libro sarà indipendente, ma forse, chi può dirlo. Il libro parla direttamente di Geralt, ma non voglio dire di più. È al di fuori della pentalogia".

Secondo quanto tradotto da Redanian Intelligence, Sapkowski ha dichiarato durante il Comic Con di Vienna che il prossimo libro, attualmente privo di un titolo, non sarà direttamente collegato ai precedenti romanzi e non darà via a una nuova saga.

Il prossimo libro di Andrzej Sapkowski facente parte della saga di letteraria che ha dato vita ai giochi e alla serie TV di The Witcher sarà un romanzo indipendente legato a Geralt di Rivia . La conferma arriva dall'autore stesso che ha parlato con Beyond Pixels

L'altro romanzo di Sapkowski

Sapkowski mentre firma i romanzi italiani

Ricordiamo che la saga di Geralt di Rivia, composta da racconti e romanzi, è stata pubblicata in polacco negli anni novanta, sebbene in Italia sia arrivata solo a partire dal 2010, un volume per anno. Sapkowski ha poi realizzato un nuovo romanzo, chiamato La stagione delle tempeste nel 2013 (2016 in Italia).

La stagione delle tempeste è l'altro romanzo (parzialmente) indipendente di Sapkowski. Si tratta di un prequel e ci presenta personaggi già citati nella saga, oltre a darci dettagli su una fase successiva alla fine dei romanzi (sì, è un po' complicato e non possiamo dire di più per non fare spoiler). Non è chiaro quindi se il nuovo romanzo si posizionerà nello stesso modo o sarà ancora più slegato.

Vi ricordiamo inoltre che Geralt tornerà anche in The Witcher: Sirens of the Deep.