PlayStation Store, tanti giochi PS4 e PS5 in offerta al prezzo più basso di sempre

Su PlayStation Store è partita una nuova promozione che consente di acquistare tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta al prezzo più basso di sempre. L'iniziativa sarà valida fino al 23 maggio, dunque avremo modo di parlarne anche in maniera approfondita.

Like a Dragon: Infinite Wealth è il primo nome che salta all'occhio: l'ultimo, eccellente capitolo del franchise SEGA, quello con la media dei voti delle recensioni più alta della serie, può essere vostro a 48,99€ anziché 69,99€, dunque la cifra più bassa toccata finora su PS Store.

Prezzo mai così basso anche per Skull and Bones, il controverso live service piratesco di Ubisoft, che è ora disponibile a 39,99€ anziché 79,99€, ovverosia esattamente la metà di quanto richiesto al lancio. Ne vale la pena? Date un'occhiata alla nostra recensione di Skull and Bones per chiarirvi le idee.

A proposito di giochi controversi, ha fatto parecchio discutere anche la formula soulslike di Lords of the Fallen, in promozione a 34,99€ anziché 69,99€. Magari siete grandi appassionati di questo sottogenere e nutrite una certa curiosità nei confronti del titolo di Hexworks, nel qual caso potrete appunto approfittare dello sconto.