Battlefield: il prossimo capitolo è già giocabile, sarà un live service

Electronic Arts ha da poco indicato quali sono i giochi in arrivo entro marzo 2025, ma tra questi non è incluso alcun capitolo di Battlefield. Non sappiamo quando potremo giocare a un nuovo gioco della saga, ma pare che il progetto stia andando avanti positivamente e che almeno una componente sia già giocabile.

L'informazione arriva dal CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, che ha parlato durante una recente riunione finanziaria con gli investitori. Wilson ha affermato: "Motive (autori del remake di Dead Space), armata della tecnologia Frostbite all'avanguardia e della capacità di creare storie avvincenti, si unisce a Dice, Criterion e Ripple Effect per costruire un universo Battlefield attraverso esperienze multiplayer e single-player connesse. Si tratta del più grande team di Battlefield nella storia del franchise".

Wilson aggiunge che solo "poche settimane fa" ha potuto visitare i team e "non potrebbe essere più entusiasta" di ciò che i team di sviluppo hanno mostrato e di ciò che hanno potuto giocare, confermando che il gioco di Battlefield in fase di sviluppo è già in uno stato giocabile. Non è chiaro se si tratti della parte single-player o multiplayer dello sparatutto.