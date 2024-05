Famitsu, Stellar Blade è uno dei giochi recensiti questa settimana: vediamo il voto

Ricordiamo che Famitsu propone una struttura a quattro recensioni realizzate da quattro persone diverse. Ogni recensore assegna un voto in decimi e il punteggio totale si somma fino a un massimo di 40 punti: ovviamente il voto perfetto non è una cosa comune, ma è meno rara di quanto si potrebbe pensare; quest'anno ad esempio abbiamo già avuto un 40/40 .

I giochi recensiti da Famitsu

Stellar Blade è un ottimo gioco, ma ha attirato l'attenzione per motivi diversi

La stella della settimana (scusate la battuta) delle recensioni di Famitsu è ovviamente Stellar Blade. Il gioco di Shift Up, esclusiva PS5, ha ottenuto un valido 35 su 40, con tre nove e un solo otto. Chiaramente i recensori della testata hanno apprezzato il gioco d'azione coreano. Stellar Blade ha fatto scalpore nei mesi prima dell'uscita per la sua protagonista - estremamente avvenente e pronta a mostrare le proprie curve con vari costumi succinti - ma alla fine si è dimostrato anche un gioco d'azione più che valido raccogliendo vari voti positivi.

Garden Life: A Cozy Simulator è invece proprio quel che sembra, un simulatore di giardinaggio per giocatore singolo nel quale dobbiamo piantare semi, innaffiare, far crescere piante e fiori ed estirpare le erbacce per assicurarci un giardino bellissimo. Si tratta di un gioco che mira a proporre una avventura rilassante e include due modalità, una storia e una creativa per curare in totale libertà il nostro spazio verde. Famitsu ha assegnato un 29 su 40, con voti medio alti.

Infine, Utakata no Uchronia è una visual novel giapponese a tema romantico nel quale vestiamo i panni di una ragazza che incontra un giovane uomo che ha perso i ricordi e rimane coinvolto in un incidente nella città volante che fa da sfondo alle vicende. È stato parecchio apprezzato da Famitsu con quattro 8. Il gioco non è disponibile in occidente.