The Witcher: l'attrice di Ciri Freya Allan commenta il passaggio da Cavill a Hemsworth

"È adorabile. Davvero, davvero dolce. È una persona davvero, come dire, con i piedi per terra, e per un po' ho temuto questo cambiamento, se devo essere sincera ", afferma Allan. "Ma ora lo sto vivendo e, grazie a Dio, abbiamo un grande regista che ci ha fatto iniziare a lavorare, il che lo ha reso molto divertente. La mia trama è così ricca di materiale da interpretare. Sono davvero molto felice".

Netflix si prepara a portare sul piccolo schermo la quarta stagione di The Witcher che segnerà un importante momento di svolta: non ci sarà più Henry Cavill nei panni di Geralt, ma vedremo Liam Hemsworth. Il cambiamento ha causato una reazione viscerale da parte degli spettatori quando venne annunciato, ma gli attori hanno sempre dovuto cercare di mantenere il massimo riserbo sulla questione, praticamente evitando di dire la propria. Ora, però, Freya Allan - attrice di Cirilla - si è aperta parlando con ComicBook.com.

Le prossime stagione di The Witcher e Liam Hemsworth

Cavill non sarà più Geralt

Ricordiamo che The Witcher proseguirà con la quarta stagione e terminerà con la quinta. Le due stagioni saranno girate una dopo l'altra, quindi si spera che non vi sarà una grande attesa tra le due.

Dovremo vedere quanto bene Liam Hemsworth porterà alla serie e se sarà in grado di far cambiare idea agli appassionati che hanno abbandonato The Witcher con l'addio di Cavill (o anche prima in alcuni casi).

In termini narrativi, le due stagioni copriranno gli eventi di tre romanzi (Battesimo del fuoco, La torre della rondine e La signora del lago) e la saga giungerà così alla conclusione. Allan ha affermato, nella stessa intervista, di sapere già ora come finirà la storia.