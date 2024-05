Xbox: da Avowed a Indiana Jones e COD nel Game Pass, la seconda metà del 2024 sarà incredibile

Tutte informazioni piuttosto credibili a mio avviso, in linea con i precedenti annunci di Microsoft durante il Developer Direct di gennaio , le parole di Todd Howard di Bethesda e i ritmi di pubblicazione della serie Call of Duty. Tuttavia, quelli elencati qui sopra sono solo una parte del ricco menu in programma per i prossimi mesi. Infatti, salvo imprevisti, il 2024 sarà anche l'anno di debutto di Age of Mythology: Retold (già confermato per quest'anno sia su PC che su Xbox), lo strategico Ara: History Untold , l'action GDR multiplayer Towerborne e S.T.A.L.K.E.R. 2 , in arrivo il 5 settembre come esclusiva console temporale.

Se i primi mesi dell'anno sono stati abbastanza piatti per quanto riguarda il panorama Xbox , la seconda metà del 2024 promette di essere abbondante e godurosia per tutti i giocatori verdecrociati e gli abbonati a Game Pass, con l'arrivo di tantissime produzioni di prime e di terze parti di alto livello concentrate in relativamente pochi mesi.

Game Pass: l'arrivo di Call of Duty sarà la prova del nove?

La seconda metà del 2024 potrebbe rivelarsi un banco di prova importantissimo per PC e Xbox Game Pass. La qualità del servizio è indiscutibile e senza dubbio continuerà ad esserlo anche nei prossi mesi con l'ingresso dei titoli sopracitati, ma il numero di abbonati non è cresciuto poi molto negli anni (l'ultimo aggiornamento parla di 34 milioni di abbonati, inclusi gli ex iscritti al Gold).

Tuttavia ora Microsoft ha un jolly importante come Call of Duty, che potrebbe permettere all'abbonamento di fare un salto di livello importante. Pur non trattandosi di un'esclusiva, la prossima iterazione della serie sparatutto di Activision Blizzard potrebbe arrivare nel catalogo del Game Pass al lancio ("potrebbe" in quanto non abbiamo informazioni certe a tal proposito, ma le dichiarazioni di Phil Spencer di febbraio fanno ben sperare) e ciò potrebbe far gola a tantissimi giocatori che magari fino adesso hanno snobbato il Game Pass, aumentare il numero di abbonati su PC e portare ovvi benefici lato vendite di Xbox Series X|S.

A questo punto per saperne di più non ci resta che aspettare l'Xbox Games Showcase in programma per il 9 giugno. L'evento verdecrociato già da ora pare appetitoso considerando le uscite in programma nei prossimi mesi, ma come sappiamo nelle fucine degli Xbox Studios sono in cantiere anche altri progetti di grosso e piccolo calibro, come ad esempio Fable, State of Decay 3, Everwild e Outer Worlds 2. E chissà che non ci scappi fuori anche qualche sorpresa. Staremo a vedere.