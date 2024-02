Xbox Game Pass: i 34 milioni di abbonati includono il tier Core, gli iscritti ai servizi sono calati

Dopo le perplessità emerse ieri sera sul numero di iscritti a Xbox Game Pass, Microsoft ha confermato tramite varie testate, tra cui The Verge e Window Central, che i 34 milioni di abbonati menzionati ieri sera includono anche quelli al tier Core, ovvero il nuovo abbonamento che ha sostituito il vetusto Live Gold.

Per ovvi motivi, ciò ridimensiona quella che inizialmente si pensava essere una cospicua crescita rispetto ai 25 milioni di abbonati al Game Pass confermati dall'azienda a gennaio 2022. All'epoca gli iscritti a Live Gold erano circa 11,7 milioni (stando ai documenti emersi nella causa contro l'FTC), per un totale approssimativo 35,7 milioni di utenti abbonati a servizi Xbox, contro i 34 milioni attuali.

Insomma, guardando al numero totale di iscritti ai servizi gaming di Microsoft, i numeri non solo non sono aumentati negli ultimi due anni, ma si è registrata anche una lieve flessione. Il che chiaramente non è un risultato positivo, ma stando alle parole di Spencer a The Verge i servizi "si trovano in una dimensione dove è un business sostenibile e redditizio per noi".