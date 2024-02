Apple Vision Pro è strabiliante, ma sempre più persone stanno effettuando il reso

All'inizio del mese, Apple ha finalmente lanciato in territorio statunitense il suo più atteso prodotto degli ultimi anni: il visore Apple Vision Pro.

In molti, tra coloro che hanno avuto l'opportunità di provarlo, si sono detti sbalorditi dalle capacità di calcolo del "computer spaziale".

Tuttavia, il primo entusiasmo attorno a questo avveniristico dispositivo sembra essersi già esaurito. L'introduzione di Vision Pro ha suscitato un'enorme attesa, con folle di appassionati che si sono radunate fuori dagli Apple Store degli Stati Uniti all'alba per poterlo provare di persona.

Ma anche oggi, nell'ultimo giorno utile per effettuare il reso del prodotto per coloro che l'hanno acquistato al day-one, ci si aspetta un'affluenza altrettanto elevata. Il periodo di reso fornito da Apple è di 14 giorni dall'acquisto.

Sembra che molti acquirenti delusi stiano sfruttando questa finestra per ottenere il rimborso del denaro speso.

Tanti i problemi Oggi scadrà il periodo di reso per gli utenti che hanno acquistato Vision Pro al lancio Il design apparentemente ingombrante del dispositivo è uno dei principali punti di critica.

Farzad Mesbahi, conosciuto su YouTube per i suoi video di tecnologia, ha ammesso di non riuscire a immaginare l'utilizzo del nuovo headset per lunghi periodi, come avviene con smartphone, tablet e computer.

Ha aggiunto che, nonostante si riesca a indossarlo comodamente, può essere scomodo sostenere il peso del dispositivo sulla testa e sul viso. Ma le critiche non si sono limitate solo alla questione vestibilità.

Mesbahi ha scritto che la capacità del dispositivo di sovrapporre app virtuali sulla linea di visione dell'utente non è "buona" quando si tratta di osservare chiaramente l'ambiente circostante.

Ha notato che la sua linea di visione risulta "piuttosto granulosa nella maggior parte delle condizioni di illuminazione". Inoltre, ha osservato una difficoltà nell'identificare diversi elementi sullo schermo a causa di "enormi bordi neri" lungo il perimetro che sfocano e distorcono "dal 10 al 20 percento" della sua linea di visione.

Proiettando il MacBook sul suo headset, ha poi notato che le icone nella parte inferiore dello schermo sono difficili da decifrare.