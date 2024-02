Sonic Superstars per PS4, PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch in sconto con l'offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Sonic Superstars per PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato varia per ogni edizione. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. E anche. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 59.99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Sonic Superstars, la nostra recensione

Nella nostra recensione di Sonic Superstars vi abbiamo spiegato che questo episodio è in grado di risultare fresco in ogni aspetto, pur rimanendo fedele all'impostazione originale e alla tradizione della saga platform. I livelli sono strutturati in modo intelligente e i quattro personaggi permettono di approcciare in modo diverso i livelli. Non mancano poi piacevoli boss e i contenuti sono tanti.