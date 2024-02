Baldur's Gate 3: disponibile la patch 6, con sbaciucchiamenti migliorati e tante altre novità

Larian Studios ha comunicato che la patch 6 di Baldur's Gate 3 è ora disponibile su PC e console. Atteso per il giorno di San Valentino, si tratta di un aggiornamento enorme, che non solo abbellisce le scene amorose con baci tra i personaggi, ma va a correggere anche numerosi problemi più e meno noti e introduce molte migliorie.

La novità più pubblicizzata dallo studio sono le modifiche fatte alle sequenze in cui i personaggi si scambiano dei baci, con contatti tra le labbra ora ancora più realistici, per la gioia dei giocatori più romantici.

Non si tratta dell'unica novità. Infatti, sono state aggiunte diverse nuove animazioni per i compagni in idle, come ad esempio Shadowheart che affila la punta della lancia o Halsin che intaglia il legno, che aiutano a rendere l'accampamento più vivo. Sono state introdotte anche nuove Azioni Leggendarie nella modalità Onore.

Sono state apportate anche diverse migliorie alla "quality of life". Ad esempio, ora potremo aggiungere un compagno al party durante i dialoghi, senza prima dover congedare l'emento che vogliamo sostituire nella formazione.