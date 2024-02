Baldur's Gate 3: oltre 500.000 recensioni su Steam, è 'pura gioia' per il boss di Larian

"Grazie a tutti! Mezzo milione è un numero davvero grande. Vorrei che potervi riunirvi tutti in un unico posto, stringervi la mano e parlare dell'avventura che avete vissuto. Ma dato che non è possibile, leggere queste recensioni è stata pura gioia."

Visitando la pagina dedicata di Baldur's Gate 3 nello store digitale di Valve possiamo infatti notare che il contatore delle recensioni "regolari" ha raggiunto quota 500.623 di cui ben il 96% sono positive . Tuttavia, il totale, eliminando tutti i filtri della piattaforma, in realtà è di 561.549. Questo perché nel numero indicato sotto il banner del gioco non vengono conteggiate tutte le recensioni di coloro che hanno acquistato il gioco direttamente su Steam (ad esempio, usando un codice comprato su un sito di terzi).

Il prossimo aggiornamento è a tema San Valentino

Nel frattempo continua il supporto post-lancio di Baldur's Gate 3 con il prossimo aggiornamento, la patch 6 in programma per questa settimana, con la pubblicazione che probabilmente avverrà a San Valentino.

Infatti, l'update tra le altre cose andrà a migliorare le sequenze in cui i personaggi si scambiano dei baci, con contatti tra le labbra ancora più realistici, il tutto per la gioia dei giocatori più romantici. Non mancheranno, inoltre, delle nuove animazioni negli accampamenti, delle nuove azioni leggendarie in modalità Onore e risolve molti bug residui.