Baldur's Gate 3: il prossimo aggiornamento migliorerà gli sbaciucchiamenti

Baldur's Gate 3 è un gioco che non si fa remore a far baciare e accoppiare i personaggi. Con la patch 6, in arrivo per San Valentino, saranno migliorati proprio gli sbaciucchiamenti. Sì, i baci saranno più realistici, il contatto tra le labbra dei nostri eroi fantasy apparirà più soffice e il mondo sembrerà più rosa carne.