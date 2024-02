Un nuovo hotfix di NVIDIA per i suoi driver gaming risolve importanti problemi con alcuni giochi

Tra la pubblicazione di un driver e l'altro, NVIDIA è solita rilasciare un paio di aggiornamenti minori che solitamente mirano a risolvere eventuali problemi critici sfuggiti al controllo qualità dell'ultima versione ufficiale. In questa occasione però il team verde ha reso disponibile un insolito e corposo Hotfix dedicato agli ultimi Driver GeForce Game Ready 551.23 che promette di fixare alcune importanti problematiche emerse con alcune configurazioni e più nello specifico con un paio di giochi. Stando alla patch note, l'Hotfix - che aggiorna i driver alla versione 551.46 - risolve ben quattro complicazioni che faranno la gioia dei giocatori che sono soliti utilizzare il V-Sync e non solo.

Addio stuttering

Red Dead Redemption 2 può avere problemi di stuttering con gli ultimi driver

Come abbiamo accennato, il GeForce Hotfix Driver 551.46 risolve innanzitutto l'emergere di micro-stuttering in alcuni giochi quando è attivo il Vertical Sync. Allo stesso modo l'aggiornamento va a correggere la possibile presenza di stutter, con alcune configurazioni, mentre si effettua lo scrolling delle pagine web sui browser più diffusi.

Il nuovo hotfix si concentra poi su due giochi specifici: in Red Dead Redemption 2, con librerie Vulkan, l'update elimina lo stuttering osservato su alcune configurazioni laptop Advanced Optimus, mentre in Immortals of Aveum risolve i possibili problemi di stabilità nelle lunghe sessioni di gameplay.

Se avete riscontrato artefatti relativi alla sincronizzazione verticale o instabilità generale, questo aggiornamento potrebbe quindi fare al caso vostro. Va segnalato che NVIDIA considera gli hotfix al pari delle versioni beta dei propri driver ufficiali, saltando la rigida revisione riservata a questi ultimi e pubblicandoli appena disponibili. Vi raccomandiamo quindi un po' di prudenza nel caso decidiate di procedere con l'installazione.