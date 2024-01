NVIDIA GeForce RTX 4080 Super: online i primi benchmark e i risultati non convincono

Abbiamo già avuto modo di vedere come GeekBench sia una vera e propria miniera d'oro da poter controllare per avere accesso a qualche sfiziosa news prima del tempo e pensate al nostro stupore quando abbiamo notato che online erano apparsi alcuni benchmark proprio dell'ultima NVIDIA GeForce RTX 4080 Super! In questi giorni abbiamo potuto fare conoscenza con le GeForce RTX 4070 Super e 4070 Ti Super e ormai manca solo la sorella maggiore per chiudere il cerchio e dare effettiva disponibilità di mercato a tutta la lineup delle GeForce RTX Super. Qui, purtroppo, finiscono le buone notizie: la felicità dell'aver trovato news sfiziose prima del tempo ha purtroppo lasciato subito un senso di amaro in bocca. Non sempre va tutto per il verso giusto e questa è una di quelle occasioni...

La delusione non riguarda certamente la scheda in sé, non c'è dubbio alcuno che NVIDIA tutto faccia meno che deludere sulle performance pure. Anche se la GeForce RTX 4080 Super è forse la scheda che tra tutte le nuove proposte va ad innovare meno, non dobbiamo dimenticare che - rispetto alla versione liscia - offre comunque una (corposa) riduzione di prezzo pur con un aumento del 5% dei CUDA Core e anche un lieve aumento di frequenze. Questo permette alla nuova GeForce RTX 4080 Super di abbattere il muro psicologico dei 1000 dollari , il che è una nota certamente positiva: siamo consci del fatto che quanto richiesto da NVIDIA non sia una cifra "piccola" in senso assoluto , tuttavia il trend delle ultime generazioni è piuttosto chiaro e punta al rialzo. In questo frangente e tenendo a mente questo dettaglio vedere un taglio di prezzo non può che far piacere anche se bisognerà vedere il prezzo reale sul nostro mercato per i modelli custom e non solo quelli MSRP: il prezzo espresso in dollari è sempre al netto dell'IVA e la struttura di mercato del Nord America è molto differente rispetto a quella italiana e questo apre ad ulteriori possibili differenze.

Anche i benchmark possono sbagliare

Continuiamo a volere bene a Geekbench, anche se questa volta non ci ha potuto aiutare

Ma da dove arriva questa delusione che ci ha colpito appena visti i benchmark?

Facile a dirsi, pare proprio che i test che sono stati trovati in rete hanno evidentemente qualche problema che non li rende minimamente utilizzabili.

Per fare un esempio nei benchmark apparsi online, il test Vulkan mostra un punteggio che non solo non è migliorativo, ma addirittura la metà di quanto performa la scheda "normale".

Se una qualche lieve differenza e magari anche un punteggio simile possano dare luogo a differenti analisi in questa primissima fase di pre-lancio, una differenza tale e verso il basso indica solo che il benchmark ha avuto dei gravissimi problemi che rendono il risultato totalmente inutile.

In giornata, a dire il vero, è poi apparso un'ulteriore run di GeekBench che a differenza della prima è stato svolta su una versione più recente del programma ma con un processore di generazione precedente: date queste differenze le numeriche sono decisamente più allineate!



La situazione purtroppo ci impone di attendere una maggiore disponibilità di benchmark da poter mettere a confronto: è palese che ci siamo trovati davanti ad una situazione che non ha minimamente valorizzato la scheda in esame e non ci resta che - ahinoi - attendere ulteriori novità che dovrebbero arrivare in breve, dato il lancio schedulato la fine del mese e tenendo in considerazioni che noi stessi procedere con una recensione di questa scheda.