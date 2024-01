Avete acquistato una MSI GeForce RTX 4070 Ti Super? Aggiornate il BIOS!

L'aggiornamento del BIOS è una pratica che solitamente, per gli utenti meno smaliziati, riguarda più il mondo delle schede madri.

Magari si è appena acquistata una nuova CPU compatibile con la propria scheda madre, ma si rende necessario fare un piccolo update prima di smontare tutto e rimontare: basta armarsi di pazienza, il più delle volte di una chiavetta USB e augurarsi unicamente che non salti la corrente o ci siano altri problemi.

L'update BIOS negli anni è stato facilitato in molti modi, addirittura rendendo possibile l'aggiornamento senza CPU e con molteplici sistemi di controllo e sicurezza.

Questo non toglie del tutto un certo rischio intrinseco nell'operazione di aggiornamento, specialmente perché molti di questi sistemi sono appannaggio dei modelli più costosi, ma in generale l'operazione si svolge quasi sempre senza patemi e l'unico grande problema che rimane è quello di reimpostare la scheda madre secondo le nostre preferenze.

L'importante è risolvere La pagina di supporto di una delle schede coinvolte, trovare il BIOS corretto è molto semplice In questo frangente MSI informa che nel caso si sia acquistata una delle loro schede GeForce RTX 4070 Ti Super sarà fortemente consigliato procedere all'aggiornamento del BIOS, poiché quello che troverete sulla scheda potrebbe non garantire le piene performance della scheda.

MSI ci informa anche che ha provveduto a rilasciare lo stesso aggiornamento per tutta la lineup di RTX 4070 Ti Super, nonostante il problema sia stato rilevato principalmente sui modelli Ventus 3X, dedicati alla stampa per il lancio.

Di primo acchito pensiamo che questa situazione presti il fianco a critiche e facili arrabbiature nei confronti di MSI, tuttavia crediamo che sia necessario spendere due parole a riguardo e contestualizzare quello che pare essere un "non-problema".

Il lancio di un prodotto ad altissima tecnologia come una scheda video è un periodo estremamente pressante per tutti gli operatori coinvolti, con scadenze tiratissime e momenti di grande stress.

Regolarmente infatti, ravvediamo in fase di lancio situazioni nelle quali è necessario un intervento da parte del produttore all'ultimo minuto o nei giorni appena successivi al lancio e questo - a onor del vero - è perfettamente normale.

Oggi ci farebbe persino strano, parlando di un gioco ad esempio, non discutere della patch del day one e relativi cambiamenti e/o aggiustamenti: se trasliamo sul mondo dell'hardware, questo accade molto più raramente.