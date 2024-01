Metroid Prime 4, sono passati cinque anni dal riavvio dei lavori

Sono passati cinque anni dal riavvio dei lavori su Metroid Prime 4: Nintendo ha annunciato che lo sviluppo sarebbe ripartito da zero il 25 gennaio 2019, dopodiché non ha più fornito alcun aggiornamento sul gioco.

Come certamente ricorderete, ai tempi la realizzazione di Metroid Prime 4 è stata affidata anche a Retro Studios, in quanto l'azienda non era soddisfatta dei risultati ottenuti fino a quel momento sul piano qualitativo e ha dunque sentito l'esigenza di cambiare le cose.

Stando a un curriculum, Metroid Prime 4 potrebbe essere quasi pronto ed esiste dunque la possibilità che nell'immediato la casa giapponese torni clamorosamente a parlare del progetto, annunciandone magari la data di uscita, ma per il momento si tratta solo di rumor.