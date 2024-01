EDGE svela i voti delle recensioni premiando Prince of Persia e i giochi più attesi

EDGE ha pubblicato il suo nuovo numero e ora possiamo vedere i voti che ha assegnato tramite le proprie recensioni ai giochi più recenti:

The Finals - 8

Prince Of Persia: The Lost Crown - 8

Asgard's Wrath 2 - 6

Another Code: Recollection - 6

Go Mecha Ball - 6

Home Safety Hotline - 7

Raindrop Sprinters - 8

Per Prince Of Persia: The Lost Crown, EDGE scrive: "The Lost Crown è lo sforzo più soddisfacente di Ubisoft Montpellier dai tempi di Rayman Legends."

Per Another Code: Recollection, la rivista afferma: "In un'epoca in cui i giochi si affidano a modi sempre più pacchiani per catturare e trattenere la nostra attenzione, è rinfrescante sedersi con due storie che si prendono il loro tempo."