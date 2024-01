Nintendo potrebbe essere interessata alla creazione di un servizio di streaming multimediale

C'è però un altro elemento molto importante emerso da poco: Nintendo sta cercando un Software Engineer con esperienza nelle Tecnologie Multimediali, per gli uffici di Nintendo of America.

Da solo, il brevetto non può veramente convincere che Nintendo abbia intenzione di muovere un altro passo nel mondo dello streaming (i brevetti spesso servono per mettere al sicuro un'idea, anche se non c'è intenzione di applicarla).

Le informazioni hanno iniziato a circolare in rete dei brevetti recentemente depositati a nome di Nintendo riguardo a un sistema di streaming e a funzioni che permettano di determinare cosa un utente ha guardato e fino a che punto. Nash Weedle, come potete vedere qui sotto, ha condiviso queste informazioni.

Nintendo potrebbe star prendendo in considerazione la possibilità di espandere il proprio pacchetto di prodotti oltre i semplici videogiochi. Già ora la compagnia produce più dei videogiochi, visto che realizza film, ha parchi a tema e ovviamente non si fa mancare tanto merchandise da collezione, ma ora vi sono indizi che spingono a credere che stia considerando un passo aggiuntivo: un servizio di streaming multimediale .

È legato a TV Pokémon?

Ricordiamo che esiste già l'app TV Pokémon, ovvero un portale dove guardare in streaming una serie di stagioni ed episodi selezionati della serie animata Pokémon. Queste novità potrebbero essere legate a un ampliamento di tale app, oppure alla creazione di una nuova versione o a qualcosa di comunque molto simile per altri contenuti a tema Nintendo.

Per ora si tratta solo di speculazioni e non abbiamo dichiarazioni ufficiali di alcun tipo. Non ci resta che attendere. Ricordiamo anche che in questi giorni si sta chiacchierando di un possibile Nintendo Direct.