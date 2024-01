Power Bank Wireless da 10.000mAh per prodotti Apple in sconto su Amazon con il coupon

Power Bank Wireless da 10.000mAh, le caratteristiche

La Power Bank Wireless da 10.000mAh marcata VRURC supporta la ricarica rapida wireless da 5W/7,5W/10W/15W. Dispone poi di una uscita USB C che supporta la ricarica rapida PD da 22,5 W e una porta USB A che supporta QC 22.5W.

La Power Bank misura 109*69*17.2mm e pesa 192 grammi. Questa Power Bank è pensata per iPhone, AirPods Pro. Nella confezione è incluso il cavo USB-A a USB-C, un anello magnetico universale, il supporto per telefono, un cordino per la Power Bank e il sacchetto da trasporto.