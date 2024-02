No rest for the Wicked rinviato da Take-Two, è il nuovo gioco dagli sviluppatori degli Ori

No rest for the Wicked, la nuova fatica di Moon Studios, lo stesso dei due Ori, è stato rinviato, come annunciato da Private Division, etichetta di Take-Two che si occupa della pubblicazione di titoli di terze parti. Uscirà quindi in accesso anticipato su Steam nel secondo trimestre del 2024, invece che nel primo, come precedentemente annunciato.

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, ha spiegato che il rinvio serve per rifinire meglio il gioco, in modo che sia il migliore possibile per i consumatori.