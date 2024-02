Banishers: Ghosts of New Eden, il trailer di lancio è davvero spettacolare

Banishers: Ghosts of New Eden si mostra con uno spettacolare trailer di lancio, pubblicato da DON'T NOD e Focus Entertainment per confermare che il gioco è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Banishers: Ghosts of New Eden racconta la storia di Red e Antea, due cacciatori di spettri che si ritrovano a vivere una situazione drammatica quando la donna viene ferita mortalmente e si trasforma anch'essa in uno spirito.