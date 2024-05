Star Wars Day: partono gli sconti sui videogiochi su Steam, GOG ed Epic Games Store

I migliori sconti su Star Wars

L'inizio delle avventure di Cal Kestis è in sconto

Possiamo prima di tutto trovare LEGO Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition a un prezzo speciale di 17.49€. Questa edizione include il gioco completo due raccolte di personaggi, con un totale di 13 pacchetti aggiuntivi che si basano sulle serie TV e animate di Star Wars, come The Mandalorian, The Bad Batch, Rogue One, Obi-Wan Kenobi, Andor e non solo.

Se non siete fan dei LEGO, potete trovare un triplo bundle di Electronic Arts che a soli 9.06€ include Star Wars Squadrons, Star Wars Battlefront II Celebration Edition e Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition.

Ci sono sconti anche per i contenuti aggiuntivi di Pinball FX a tema Star Wars, come la versione VR e vari DLC legati ai personaggi più iconici della saga.

Non mancano chiaramente vari sconti per i giochi classici, come Star Wars Knights of the Old Republic e il suo seguito KOTOR 2 The Sith Lords. Entrambi costa 2.43€ su Steam. Trovate poi anche Jedi Knight Jedi Academy, Star Wars Episode 1 Racer, Dark Forces e non solo.

Diteci, siete alla ricerca di qualcosa di specifico oppure vedrete cosa vi offrono gli store?