Fallout: Todd Howard spiega che i set sono stati creati stampando in 3D i modelli del gioco

La serie TV di Fallout è di alta qualità e ha saputo riprodurre molti elementi dei videogiochi nel dettaglio. Il merito è ovviamente della cura riposta dal team di produzione, ma in parte è anche di Bethesda stessa. Pare infatti che a un certo punto lo sviluppatore abbia iniziato a mandare dei file di gioco del gioco da usare per stampare in 3D i modelli da usare sul set.

L'informazione arriva direttamente da Todd Howard, capo di Bethesda, che è stato intervistato da Kinda Funny Games riguardo alla serie TV.

"Pensavo che ci sarebbe stata più magia cinematografica, che avrebbero finto un sacco di cose, che sarebbero state riprese in computer grafica", ha raccontato Howard spiegando il suo shock per il fatto che in realtà era il contrario.