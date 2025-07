Fallout, tra i rumor su una remaster e un nuovo gioco, finalmente qualcosa sembra smuoversi grazie alla serie TV

Insomma, i fan di Fallout hanno atteso anche troppo lungo, ma finalmente qualcosa sembra smuoversi e forse il successo travolgente della serie TV di Amazon Prime ha aiutato a velocizzare i tempi. Del resto con oltre 65 milioni di spettatori globali per la prima stagione, di riflesso anche i giochi hanno visto un ritorno di popolarità , con Fallout 4 tornato in cima alle classifiche di vendita e i server di Fallout 76 che si sono rimpolpati durante le settimane della messa in onda. E in tutto questo mi piace immaginare un dirigente Xbox / Bethesda che si mangia i gomiti, pensando ai gargantuoeschi incassi persi che si potevano ottenere anche solo semplicemente lanciando una remaster degli amatissimi Fallout 3 o New Vegas.

Sono passati quasi dieci anni dall'uscita di Fallout 4 e circa sette da Fallout 76. In sostanza, è da troppo tempo che non vediamo un nuovo gioco della serie - ma si sa, a Bethesda piace prendersela comoda. In scaletta c'erano prima Starfield e il mastodontico The Elder Scrolls VI, che, di questo passo, finirà che me lo racconteranno i nipoti.

Fallout 5, una remaster di Fallout 3, di New Vegas... o tutti e tre?

Come detto in precedenza, qualcosa pare smuoversi, con delle indiscrezioni arrivate da fonti credibili. La settimana scorsa il giornalista Jordan Middler della nota testata VideoGamesChronicle ha riferito che Bethesda starebbe lavorando su più progetti di Fallout contemporaneamente, incluso "uno che tutti stanno aspettando".

Di cosa si tratta? La risposta potrebbe avercela data poche ore fa Jez Corden di Windows Central, che afferma che Bethesda ha ricevuto il via libera da Microsoft per riallocare le risorse destinate in precedenza al cancellato MMO Blackbird per dare il via allo sviluppo di Fallout 5. A ogni modo, se confermato, non aspettatevi di giocarlo se non tra anni.

Nel frattempo, potremmo non dover aspettare troppo per tornare tra le terre radioattive della serie. Tra i "molteplici progetti" in cantiere, uno potrebbe essere proprio una remaster o remake di Fallout 3, che negli ultimi anni è stato protagonista di vari rumor. Ora, quelle voci sembrano ancora più plausibili alla luce del successo di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: un'operazione nostalgia a basso impatto per Bethesda (affidata allo studio esterno Virtuos) che ha conquistato il mercato, diventando il secondo gioco più venduto negli USA nel 2025 finora, davanti persino a pesi massimi come Assassin's Creed Shadows e Kingdom Come: Deliverance II.

Un Fallout 3 con grafica rinnovata e magari qualche ritocco al gameplay potrebbe facilmente replicare quel successo - soprattutto se pubblicato in concomitanza con la seconda stagione della serie TV, in arrivo a dicembre. E visto che il nuovo arco narrativo sarà ambientato a New Vegas, quale occasione migliore per riportare in vita anche Fallout: New Vegas in qualche forma? Le possibilità sono infinite, l'amore dei fan per il brand anche... forse solo la pazienza è agli sgoccioli.