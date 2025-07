Fallout 5 avrebbe ricevuto il via libera, rimpiazzando Blackbird

Stando alle parole del giornalista Jez Corden, Fallout 5 ha ricevuto il via libera da parte di Microsoft, che per lo sviluppo del nuovo capitolo della serie avrebbe riallocato le risorse destinate in precedenza all'appena cancellato Blackbird.

Corden sostiene infatti che "si trattava di scegliere fra investire un sacco di soldi per portare Blackbird a un livello tale da competere con i più grandi nomi sul mercato oppure sfruttare quelle stesse risorse per realizzare Fallout 5", e posta in questi termini la questione ha decisamente senso.

Bisogna infatti considerare che gli MMO sono notoriamente costosi e non facili da piazzare, specie in un mercato già dominato da produzioni affermate come World of Warcraft e lo stesso The Elder Scrolls Online. Meglio dunque puntare su di una proprietà intellettuale già ampiamente consolidata.

Dunque lo sviluppo di Fallout 5 sarebbe ufficialmente cominciato, ma parliamo in ogni caso di un progetto che non vedrà la luce prima di alcuni anni, mentre sarebbe già in lavorazione una remaster di Fallout 3 grazie a cui monetizzare il successo della serie televisiva.