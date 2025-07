Borderlands 4 celebra il ritorno di Claptrap con un simpatico video

Il personaggio avrà un ruolo più importante in Borderlands 4 , andando ad accompagnare i giocatori all'interno di diverse missioni sia principali che secondarie, e il suo comportamento è stato ulteriormente raffinato grazie a un sistema di intelligenza artificiale più sofisticato.

L'iconico robot monociclo, mascotte involontaria della saga e catalizzatore di gag demenziali, farà il proprio ritorno in grande stile, determinato a rubare ancora una volta la scena grazie al suo mix esplosivo di arroganza, insicurezza e battute al limite del delirio.

Considerando che il nuovo capitolo della serie looter shooter proverà ad alzare l'asticella fra armi assurde, nuove fazioni e protagonisti inediti, non poteva certamente mancare un elemento ricorrente e sarà appunto Claptrap a svolgere questo importante ruolo.

Claptrap è tornato in Borderlands 4 e, a quanto pare, nessuno vuole assumersi la responsabilità dell'accaduto: lo rivela il divertente video dietro le quinte in cui gli sviluppatori di Gearbox Software parlano del folle personaggio.

L'eroe che ci meritiamo

Sebbene Borderlands 4 includa un'opzione per chi proprio non sopporta Claptrap, il buffo robottino costituisce senza dubbio un elemento importante dell'esperienza, un vero e proprio marchio di fabbrica di cui il team di sviluppo, volente o nolente, non riesce a fare a meno.

Siamo dunque davvero curiosi di scoprire fino a che punto il personaggio riuscirà a spingersi nella nuova avventura, e quanti giocatori riuscirà a spingere sull'orlo di una crisi di nervi: potremo verificare tutto a partire dal prossimo 12 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e, più avanti, Nintendo Switch 2.