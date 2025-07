Ibrahimovic sulla copertina di EA Sports FC 26, ecco la data della presentazione

Il calciatore di copertina di EA Sports FC 26 è stato svelato in anticipo?

Il trailer d'esordio della nuova edizione del celebre gioco di calcio verrà pubblicato il 16 luglio alle 18.00 , e l'espressione della versione digitale di Ibra sembra promettere grandi cose. Quante e quali novità ci aspettano in EA Sports FC 26?

E le piattaforme?

Come accaduto di recente con NBA 2K26, immaginiamo che neanche EA Sports FC 26 abbandonerà le piattaforme di precedente generazione, confermando la propria impostazione cross-gen al fine di potersi rivolgere al pubblico più ampio possibile, come da tradizione per gli sportivi.

Siamo però curiosi di scoprire se verrà annunciata subito anche una versione per Nintendo Switch 2, che diamo praticamente per scontata e che consentirebbe di puntare a un pareggio anche tecnico con PS5 e Xbox Series X|S.