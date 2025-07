Ecco la data di uscita e le edizioni di NBA 2K26, che non abbandonerà PS4 e Xbox One

NBA 2K26 ha una data di uscita ufficiale: la nuova edizione del gioco di basket sviluppato da Visual Concepts sarà disponibile a partire dal prossimo 5 settembre nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

PS4 e Xbox One non sono dunque state abbandonate, come da tradizione per le serie sportive, e 2K Games ha approfittato dell'occasione per aprire le prenotazioni delle diverse edizioni del gioco, che vedremo fra poco.

Shai Gilgeous-Alexander, Angel Reese e Carmelo Anthony sono gli atleti di copertina per la standard edition, la WNBA Edition, la Superstar Edition e la Leave No Doubt Edition. Anche quest'anno sarà possibile effettuare l'accesso anticipato per i possessori delle edizioni pregiate, a partire dal 29 agosto.

"Il QI cestistico d'élite e la freddezza glaciale di SGA, uniti al suo stile effortless da strada, la grinta di Angel in campo e la sua capacità di dominare il momento e la reputazione di Carmelo come uno dei più iconici trendsetter e realizzatori prolifici della storia NBA non lasciano dubbi: sono superstar sul parquet e in ogni stanza in cui entrano", ha dichiarato Zak Armitage, SVP e General Manager di NBA 2K.

"NBA 2K26 chiede di dimostrare il proprio valore in campo e immortala la grandezza. Questi tre atleti sono tra le personalità più audaci, sicure e stilose dell'NBA e della WNBA."