NBA 2K26 su Switch 2 sarà alla pari di PC, PS5 e Xbox Series quanto contenuti e funzionalità

La versione Nintendo Switch 2 di NBA 2K26 offrirà la stessa esperienza di gioco delle controparti su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC in termini di contenuti, funzionalità e modalità.

La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale del gioco, che indica chiaramente come tutte le piattaforme sopracitate riceveranno la versione "Gen 9", tecnicamente più avanzata e ricca rispetto a quella "old-gen" disponibile per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.