L'emulatore GameCube di Switch 2 non convince Digital Foundry: migliora risoluzione e framerate ma cresce l'input lag

Digital Foundry ha messo alla prova l'emulazione dei giochi del GameCube su Nintendo Switch 2. I risultati hanno evidenziato alcune note positive, ma anche alcune criticità, che si spera Nintendo possa risolvere in futuro, mano a mano che espanderà il catalogo con altri giochi per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Il principale problema riguarda l'input lag, che risulta sensibilmente aumentato rispetto all'hardware originale. Si passa dai 71,8 millisecondi del GameCube a circa 123 ms su Switch 2 in modalità dock, e 113,1 ms in portatile. Questo incremento di circa 50 ms è tollerabile in giochi come The Legend of Zelda: Wind Waker, ma diventa penalizzante in titoli frenetici come SoulCalibur 2 o F-Zero GX, dove il tempismo è tutto.