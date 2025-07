NBA 2K26 uscirà anche su Nintendo Switch 2? Ci sarebbe già una data

Il noto leaker billbil-kun ha riferito che NBA 2K26 uscirà anche su Nintendo Switch 2 e che ci sarebbe già una data per la nuova edizione: stando alle sue fonti, il gioco arriverà nei negozi il 5 settembre.

Non c'è stato ancora un annuncio ufficiale da parte di 2K Games, ma la fonte sostiene che arriverà nel corso di questo mese, con la pubblicazione di un trailer che andrà a illustrare le principali novità di questo episodio, con particolare riferimento a Switch 2.

Pare infatti che la versione di NBA 2K26 per la nuova console ibrida giapponese vanterà una serie di ottimizzazioni votate a sfruttare al massimo le capacità della piattaforma, puntando probabilmente a una parità tanto tecnica quanto contenutistica rispetto a PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Non è tutto: sempre secondo billbil-kun, il prossimo capitolo della simulazione cestistica firmata Visual Concepts abbandonerà PS4 e Xbox One ma non l'originale Nintendo Switch, che riceverà probabilmente un'edizione legacy.