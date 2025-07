Il mouse NZXT Lift 2 Ergo è in super sconto su Amazon per il Prime Day: leggero, comodo e preciso

Tra le offerte di Amazon Prime Day troviamo il mouse NZXT Lift 2 Ergo a soli 29,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 59,99 €, permettendovi di risparmiare fino al 50%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon . Come sempre, è possibile restituirlo se richiesto entro 14 giorni dalla consegna. Come già anticipato, si tratta di un ottimo prodotto, proposto a un prezzo molto interessante. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Caratteristiche del mouse NZXT Lift 2 Ergo

In questo caso troviamo in sconto il mouse di colore nero. Questo prodotto presenta un design incredibilmente leggero da 61 grammi, per una migliore maneggevolezza e un'esperienza fluida. Questo mouse riduce l'affaticamento della mano, mentre la frequenza di polling di 8.000 Hz offre grande reattività. Troviamo inoltre un sensore ottico da 26.000 DPI e una forma ergonomica con impugnature testurizzate laterali.

Il mouse NZXT Lift 2 Ergo

Si tratta di un mouse perfetto per destrorsi ed è ideale per la presa con il palmo. Infine, il mouse è dotato di cavo Paracord a bassa resistenza e cuscinetti di scorrimento in PTFE. Continuate a seguirci per scoprire ulteriori offerte legate al Prime Day. Se volete un pratico riepilogo, vi invitiamo a consultare le offerte del giorno, con gli sconti più interessanti della giornata.