Prime Day 2025: le migliori offerte del primo giorno da non perdere su Amazon

Il Prime Day 2025 è ufficialmente cominciato e il primo giorno di offerte ha già portato con sé sconti davvero interessanti in quasi tutte le categorie. Come sempre, Amazon propone promozioni lampo e sconti riservati agli utenti Prime, validi solo per poche ore o fino a esaurimento scorte. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo gadget tecnologico, rinnovare la vostra postazione da gaming o semplicemente concedervi un upgrade, questa è la giornata perfetta per agire. Abbiamo raccolto le offerte più convenienti del primo giorno, eccole nel dettaglio.