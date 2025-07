NBA 2K26 è stato annunciato ufficialmente, ecco l'atleta di copertina

NBA 2K26 è stato annunciato ufficialmente da Visual Concepts e 2K Games, a pochi minuti dai leak che avevano rivelato alcuni dettagli sul gioco. L'atleta di copertina che campeggia sulla standard edition è Shai Gilgeous-Alexander, come potete vedere.

Una delle stelle emergenti della NBA, classe 1998, canadese, Gilgeous-Alexander è attualmente in forza agli Oklahoma City Thunder e si distingue per la sua capacità di segnare da qualsiasi posizione, nonché per la straordinaria visione di gioco.

L'annuncio di NBA 2K26 è arrivato insieme alla conferma della versione Nintendo Switch 2 e a un periodo di uscita, fissato attualmente a questo autunno. Le indiscrezioni di billbil-kun parlavano del 5 settembre: verranno confermate anche quelle?

Lo scopriremo presto, a quanto pare: domani si apriranno le prenotazioni e arriverà dunque la data di uscita ufficiale del nuovo episodio della serie cestistica.