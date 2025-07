L'annuncio di Battlefield 6 e una open beta potrebbero essere dietro l'angolo

I playtest di Battlefield 6 sono in corso da diversi mesi e - tra informazioni ufficiali e rumor - tutto lascia pensare a una presentazione in grande stile nel corso dell'estate, seguita da un lancio sul mercato entro la fine dell'anno.

Novità prima della Gamescom di fine agosto?

Come riportato da M1PST, all'interno dell'ultima versione del client di Battlefield Labs - la piattaforma riservata ai tester registrati - è stata individuata la stringa "Battlefield 6 open beta", indizio che suggerisce l'arrivo del reveal ufficiale nel breve termine.

È bene sottolineare che si tratta di informazioni non confermate, da prendere con la dovuta cautela. Tuttavia, tra i numerosi video leak della campagna single player e alle modalità multiplayer, sono già trapelate numerosi dettagli sullo sparatutto.

Electronic Arts ha già ribadito che il nuovo Battlefield sarà annunciato nel corso dell'estate e uscirà entro la fine dell'anno fiscale in corso. Considerando la tradizione del franchise - così come quella di molti titoli multiplayer - una beta aperta poco prima del lancio ufficiale appare una possibilità più che plausibile. Non resta che attendere e tenere d'occhio gli sviluppi.