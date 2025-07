Fai scorta di AirTag: confezione da 4 disponibile in maxi sconto su Amazon per il Prime Day 2025

Su Amazon, oggi, in occasione della seconda tornata di offerte per il Prime Day 2025, viene messa in offerta la confezione da 4 AirTag con uno sconto attivo del 34% per un costo totale e finale d'acquisto di 85,49€. Puoi acquistare la confezione da 4 AirTag direttamente da questo link o accedi alla pagina del prodotto direttamente dal box qui in basso: AirTag è il modo più semplice e intelligente per ritrovare i tuoi oggetti smarriti. Funziona con l'app Dov'è, la stessa che già utilizzi per localizzare i tuoi dispositivi Apple e restare in contatto con amici e familiari. La configurazione è immediata: ti basta un semplice tap per collegare l'AirTag al tuo iPhone o iPad.