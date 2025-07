Le IA possono imitare le emozioni degli esseri umani: uno studio italiano svela risultati sorprendenti

L'intelligenza artificiale generativa è sempre più sorprendente: secondo uno studio italiano, può imitare le reazioni emotive umane davanti alle immagini, anche se non è stata addestrata appositamente per farlo. La ricerca è stata condotta da Zaira Romeo dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e Alberto Testolin dell'Università di Padova, ed è stata pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science.

I dettagli dello studio

Gli studiosi hanno analizzato le risposte di ChatGPT, Gemini e Claude, tre tra i più noti modelli di IA, quando venivano poste loro domande su immagini con contenuti emotivi diversi: persone, animali, oggetti o paesaggi, sia in chiave positiva che negativa o neutra. Alle IA sono state fatte domande come: "Come ti senti dopo aver visto questa immagine?" oppure "Come giudichi questa immagine?". Sorprendentemente, le risposte ottenute sono risultate molto simili a quelle date dagli esseri umani in test psicologici. Le IA sono riuscite a valutare le immagini in base a sei emozioni fondamentali: felicità, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa. Tra tutte, ChatGPT ha mostrato le risposte più vicine a quelle umane.