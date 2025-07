Le cuffie Beats Solo 4 Nero e Oro sono in offerta su Amazon per il Prime Day

Se stavate aspettando il momento giusto per prendere un paio di cuffie on-ear premium, è arrivato. Le Beats Solo 4 nella versione Nero e Oro sono disponibili su Amazon a soli 129,00€, con uno sconto del 44% sul prezzo di listino di 229,95€. Potete acquistarle da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e reso gratuito per i clienti Prime.