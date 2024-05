Indiana Jones, Avowed, Flight Simulator e altri: i periodi di uscita dei giochi Xbox in un report

In un report di recente pubblicazione, Tom Warren di The Verge ha indicato i periodi di uscita che sarebbero attualmente previsti per alcuni grossi giochi da parte di Xbox Game Studios, come Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024 e altri.

Non si tratta di informazioni ufficiali, ma considerando la possibile vicinanza della fonte alle questioni relative a Microsoft non sono da sottovalutare, anche perché risultano alquanto verosimili viste anche le precedenti comunicazioni da parte della compagnia, che ha indicato tutti questi come titoli in arrivo nel corso del 2024.

Si tratterebbe, in effetti, dei giochi previsti all'interno della conferenza Xbox Games Showcase annunciata per il 9 giugno, durante la quale evidentemente verranno presentati più nel dettaglio, probabilmente con date di uscita o quantomeno periodi più definiti.