THQ Nordic Showcase 2024 annunciato con data e orario dell'evento in streaming

THQ Nordic Showcase 2024 è il nuovo evento di presentazione dedicato alle novità da parte dell'etichetta in questione, annunciato oggi con data ed orario precisi per quanto riguarda lo show, che verrà trasmesso in live-streaming.

Questo avverrà il 2 agosto 2024 alle ore 21:00 italiane, dunque si tratterà di un evento pienamente estivo, presentato dal publisher in forma ufficiale e con il supporto di HandyGames, in base a quanto riferito nel comunicato di oggi.

Il livestream verrà trasmesso in diretta sui canali social della compagnia come YouTube, Twitch e anche su Steam, ma verrà ovviamente seguito da vicino anche da queste parti, sebbene ci sia ancora diverso tempo per comunicare dettagli più precisi sull'organizzazione.