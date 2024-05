I licenziamenti del mercato videoludico sono cresciuti del 132% ad aprile

I licenziamenti nel mercato videoludico continuano e la situazione peggiora rispetto allo scorso anno. Secondo i dati di Game Industry Layoffs project, ad aprile vi è stato un incremento del 132,7% anno su anno. Nell'aprile 2023 vi sono stati infatti 431 licenziamenti, mentre lo scorso mese siamo arrivati a 1.003.

Va però precisato che i dati di Game Industry Layoffs project non sono completi, quindi la cifra va presa come un punto di riferimento, non come un dato esatto fino all'ultima unità. Ad esempio, il 20% dello team di sviluppo Balka Games - specializzato in giochi mobile - è stato allontanato la scorsa settimana ma non è stato tracciato.