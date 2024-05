Exoborne: aperte le registrazioni ai playtest, ecco i requisiti minimi per PC

Gli sviluppatori di ShakmobGames hanno dato il via oggi alle registrazioni per i playtest di Exoborne, l'extraction shooter post-apocalittico free-to-play in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox. Per l'occasione sono stati svelati anche i requisiti minimi per PC.

L'annuncio è arrivato tramite un post su X degli sviluppatori, dove hanno spiegato che i feedback dei giocatori saranno cruciali per completare lo sviluppo del gioco, invitando i giocatori a iscriversi ai playtest sul sito ufficiale di Exoborne, a questo indirizzo.

Per partecipare bastano pochi minuti: basta immettere paese, data di nascita e un indirizzo email valido, tramite il quale riceverete il vostro invito ai playtest se verrete selezionati. Per il momento non sono stati condivisi dettagli sulle date dei test.