Exoborne, tutto quello che c’è da sapere sull’extraction shooter di Tencent annunciato ai TGA

Nel tentativo di inseguire il fenomeno, anche Tencent sta per gettarsi nella mischia degli extraction shooter con Exoborne , uno sparatutto multigiocatore in terza persona che nella nottata di oggi si è ritagliato uno spicchio dei The Game Awards, durante i quali è stato ufficialmente annunciato con un trailer. Con qualche giorno d'anticipo rispetto al reveal, abbiamo avuto modo di scoprire tutti i dettagli su questo nuovo titolo sviluppato da Sharkmob grazie a un incontro con gli sviluppatori, che ci hanno raccontato in anteprima tutte le caratteristiche della loro nuova creatura. Ansiosi di scoprire di cosa si tratta?

Tempesta e impeto

Gli eventi atmosferici estremi avranno un ruolo preponderante negli equilibri di una partita di Exoborne

Il trailer cinematico mostrato durante i The Game Awards 2024 non si è soffermato poi molto sugli elementi di gameplay che caratterizzeranno Exoborne, ma il video ha tuttavia offerto una prospettiva sul mondo in cui si ambienta questo nuovo sparatutto sviluppato da Sharkmob, un vero e proprio extraction shooter fortemente orientato al PvP, ambientato in un futuro non troppo lontano dove gli eventi climatici estremi hanno portato l'umanità sull'orlo del collasso. L'elemento forse più interessante di questo nuovo progetto è proprio il ruolo che questi effetti atmosferici avranno negli equilibri di una partita, dal momento che i giocatori potranno sfruttarli a loro vantaggio o, molto più spesso, venirne invece sopraffatti.

Exoborne segue quindi lo stesso copione di molti altri extraction shooter, quello che prevede di entrare in una mappa a mondo aperto per cercare di ottenere una grande quantità di loot mettendo a repentaglio il proprio equipaggiamento, eppure l'incidenza degli eventi atmosferici sull'andamento di un match ha tutte le carte in tavola per rinfrescare una formula che ormai conosciamo alla perfezione. Petter Mannerfelt, studio creative director di Sharkmob, ci ha concesso l'opportunità di una chiacchierata per approfondire proprio come questi eventi potranno rivoluzionare il loop di gameplay di Exoborne.

Mannerfelt, nello specifico, ha fatto riferimento a delle intense tempeste di fulmini, che ad esempio potrebbero innescarsi improvvisamente durante una sparatoria e ribaltarne l'esito, ma anche alla presenza di giganteschi tornado che attraversano la mappa, e che non rappresenteranno necessariamente una minaccia per i giocatori. Le squadre più scaltre potranno infatti ricorrere ai loro deltaplani per solcare il vento e riposizionarsi in fretta, attaccando magari una posizione sopraelevata controllata da un team avversario. Mannerfelt ha sottolineato spesso come la verticalità offerta dalle ambientazioni sarà una variabile chiave negli scontri a fuoco, e non fatichiamo a credergli dato che proprio nel trailer di presentazione si può intravedere qualcosa a riguardo.